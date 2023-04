Ik herinner mij de meeste Koninginnedagen als volgt; een bewolkte ochtend, fris en soms wat spetters. Dan indrinken en op naar Cafe Thijssen. Daar aangekomen doordrinken en rond een uur of 4 bouwt de dj de set op en bij de climax breekt de zon door. The drop. People screaming. The crowd in extacy. Once more before the Lord judges over all of us. It's in the is place you'll see me. Brace yourself cause this goes deep. I'll show you the secrets to sky and the birds. Actions speak louder than words. Stand by me, my apprentice. Be brave, clench fists. ME.

(Jordaan, 2021)