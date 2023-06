Als je de naam en geboortedatum of BSN intikt bij JustID, dan rolt het strafblad uit de printer. Inclusief buitenlandse veroordelingen.

En er is bij JustID een speciale afdeling die buitenlandse strafbladen kan opvragen. Dat is natuurlijk bij uitstek iets wat je laat doen als een verdachte in het buitenland is geboren en/of in het buitenland heeft verbleven!

JustID zit in Almelo

— - Bevoegde instanties, zoals het OM en de rechter, kunnen het strafblad raadplegen als dat volgens de wet is toegestaan en het noodzakelijk is. In het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens is geregeld welke organisaties het strafblad nog meer mogen raadplegen. Dit zijn bijvoorbeeld ook de politie, de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast heeft elke burger het recht om een overzicht van zijn justitiële gegevens te ontvangen—//