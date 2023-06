Het nieuws dat vanochtend al naar leek, blijkt echt naar. Vanochtend stak een man van 56 een vrouwelijke medewerker van de Albert Heijn op de Turfmarkt in Den Haag neer. De man is aangehouden, de vrouw is overleden. Een agent is gewond geraakt tijdens het verzorgen van de vrouw. Ooggetuige Hoessein bij Omroep West: "'Het was een grote, donkere man. Hij was bebloed en had geen wapen in zijn handen', vertelt Hoessein gedetailleerd. 'De man wist hoe hij de winkel het snelst kon verlaten maar hij rende niet. Hij kwam op mij verward en rustig tegelijk over', zegt Hoessein, die duidelijk geschokt is. 'Het leek hem niet te boeien dat hij zou worden aangehouden.'" Weer een verwarde man dus. Doe daar eens iets aan.