Mocht u zich afvragen wat de politie de hele dag doet als ze niet Wie is het? speelt met AZ-supporters, dan is het antwoord simpel: dealen met verwarde mensen. Daar kwamen in 2014 nog zo'n 60.000 meldingen over binnen, maar vorig jaar was dat al gestegen naar 138.000 meldingen. Een stijging van: heel veel. Het hele land zit vol met verwarde mensen. Verwarde mensen blokkeren de A12. Verwarde mensen met een tube lijm in het museum. Verwarde mensen in de Jumbo met hun zoon. Verwarde mensen zittend op talkshowtafels. Verwarde mensen aan het hoofd van grote bouwbedrijven. Verwarde mensen in deze regering en verwarde mensen die denken dat deze regering nog iets gaat oplossen. Verwarde mensen met een lage suikerspiegel. Verwarde mensen in t-shirts. Verwarde mensen in realityshows en verwarde mensen in talentenshows. Verwarde mensen aan de koffie en verwarde mensen in de carrousel. Dit land is gevuld met verwarde mensen en de politie heeft er zijn handen vol aan. Het is tijd om extra te investeren in de GGZ voordat we verwarde mensen kwijtraken aan andere verwarde mensen.