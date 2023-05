Geen idee waarom Glennis Grace, die eigenlijk Glenda Hulita Elisabeth Batta heet, ook alweer bekende Nederlander is. Mogelijk deed ze iets met spelshows, of schreef ze voor een krant. Nog uitzoeken. Glennis nam een knokploeg mee naar de Jumbo waar haar asozoon amok had staan maken. Toen kreeg Glenda de Jumbobeuker een taakstraf. En nu is die taakstraf bijna voorbij. Dus hoor je Glenda lullen over 'dankbaar werk' en 'leuke ploeg' maar het is gewoon een openbaar strafkamp voor een verschrikkelijke tokkie. En nu, hup weer de maatschappij in, en doe ff een keer NORMAAL man Glennis.