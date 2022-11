"Bedreiging kon volgens de OvJ niet worden bewezen. Er zijn wel filmbeelden van de taferelen in de supermarkt, maar daar zit geen geluid bij."

Dus een Twitterbericht is ook geen bedreiging? Een Spandoek ophangen bij het huis van de burgemeester is dan ook geen bedreiging?

Volgens mij zijn het altijd rechters die meester zijn in het interpreteren van gebeurtenissen en altijd beter dan welke verdachte of slachtoffer te duiden alsof ze er zelf bijstonden.

En nu zit er geen geluid bij en kan de rechter opeens geen oordeel vellen of er sprake was van bedreiging?!

Ik begrijp dat deze rechter binnenkort een feestje heeft dat opgeleukt kan worden met een zangeres die niet de hoofdprijs vraagt?!