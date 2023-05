Ja jongens het begint zo langzamerhand echt zielig te worden voor Opa Wegkwijt maar de gevallen zakenkoning Gerard Sanderink staat weer eens in de rechtbank de zwarte gaten in zijn brein leeg te pompen met geleuter over banden met de Russische maffia, intimidatie door de Nederlandse staat en vooringenomenheid van de rechters. Met naast zich de zijderups van Rudy Bouma, cybercharlatan Rian van Rijbroek, die als een parasiet in het lijf van Sanderink is gekropen en daar vermoedelijk alleen uit vertrekt met een Dagobertiaanse zak geld. Rian probeert er ook tussendoor te kiekeboeën, maar daar heeft de rechter helemaal geen trek in. Wat is eigenlijk het geval? Bouwbedrijven Strukton en Oranjewoud willen van Sanderink (92) af, omdat-ie verward is. Leuk tijdlijntje, na de klik. GGZ! HELP!