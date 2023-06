Aanvullend op mijn eerdere tegel (sorry, Joris).

Wat doen we met een hond die een mens per ongeluk bijt?

Wat doen we met een hond die vals is en om niets een mens bijt?

Wat doen we met dieren met hondsdolheid?

'Maar dat doet ; ie anders nooit...'

'Maar kijk hem nou, hij heeft zo'n lief koppie'.

'Maar hij is als pup vaak geslagen/slecht gevoed'

Onverkoopbaar dat deze psychiatrische patiënt los kon komen.

En even onverkoopbaar is dat de daadwerkelijke oorzaak van de moord, namelijk de rechter die hem op vrije voet heeft gelaten, niet uit zijn ambt wordt ontheven! Naam en rugnummer hoeft niet, gewoon een simpele melding dat deze meneer of mevrouw niet geschikt voor de baan was. Want je kunt mij niet wijs maken dat deze rechter op dit moment ook maar enig wroeging heeft. Die heeft zichzelf allang van alle kwaad vrijgesproken.