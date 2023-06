Roos, ik ben blij dat we jaren geleden Den Haag verlaten hebben.... zou me er nu echt niet meer ok voelen. De AH is ook voor mij zeer bekend terrein en de volslagen willekeurigheid waarmee deze dame is vermoord is chilling.... ik kan daar echt heel slecht tegen (en met mij heel veel mensen). Als je dan leest wat voor iemand de dader is kook ik van woede.... maar wat kunnen we hiertegen beginnen? Wat kunnen we doen?

Ik denk zelf dat er niets aan te doen is, dat het systeem gewoon fucked is (sorry Joris, maar ben echt woest). We kunnen alleen maar vluchten voor dit soort waanzin naar een plek waar je je leven nog wel een beetje zeker bent. De grote stad in NL, BE, UK, FR en DU hoort daar dus niet meer bij.

Zag eerder een filmpje van een vrouw met jong kind (meisje) die voor hun deur naar het onweer aan het kijken waren. Komt er een kansenparel voorbij, en ondanks dat de vrouw het doorhad en naar binnenging, kreeg deze man zijn voet tussen de deur, sleurde beiden naar buiten. Gooide het kind weg als was het een pop en begon de vrouw te slaan en te beroven. Hij rende weg toen er een bus langskwam. Gelukkig maar anders waren er wellicht nog ergere dingen gebeurd! Gewoon gisteren op klaarlichte dag in BE of FR...

Te bizar voor woorden... en we laten het gebeuren?