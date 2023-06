Verrassinkje van de Raad van Cultuur vandaag. Op de vraag of ze meer of minder cultuur willen, was het antwoord een onverwacht 'minder, minder, minder'. Ook de Raad is inmiddels in de ban van de klimaatkolder en is niet te beroerd om een deel van de eigen sector te offeren op het altaar van de heilige TimmerFrans. Of zoals ze het zelf omschrijven: "De makkelijkste winst is te behalen door minder te produceren." Nu zijn wij niet per se tegen minder Terschelling kapotstampen bij Oerol, minder grondstoffen verspillen aan nietszeggende standbeelden en minder docu's over gordelloze D66'ers, maar we zitten niet te wachten op een cultuursector die na de wokefilter ook nog door de klimaatkeuring moet. Al is het maar omdat het verduurzamen van de sector vooral klinkt als een excuus voor gesubsidieerde flutbaantjes, zoals de voorgestelde "transitieateliers" te faciliteren. Daarnaast is de sector slechts verantwoordelijk voor een fractie van de co2-uitstoot en concludeerden we eerder vandaag dat het eigenlijk best goed gaat. Dus laat die cultuursector maar gewoon met rust, die heeft het tenslotte al zwaar genoeg in het huidige klimaat.