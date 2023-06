:

HAHAHAHAHA....

Riiiiiight.

Dit klopt op meerdere vlakken niet c.q. is absoluut niks-zeggend.

We hebben nu zo'n 420ppm CO2 in de atmosfeer. Daarvan is ca. 4-5% afkomstig van menselijke activiteiten, dus zo'n 18ppm

Dus verdubbeling... nee.

Wellicht dat je bedoelt dat we 'ons aandeel' verdubbeld hebben. Dat zou zomaar eens kunnen ALS JE DAARBIJ EEN TIJDSBESTEK definieert.

Dus een verdubbeling van het menselijke aandeel in x jaar tijd, dat lijkt me niet onwaarschijnlijk, als je zegt 150 jaar of zo.

Want ja, het aantal mensen is in die tijd verveelvoudigd én we zijn meer energie gaan gebruiken.

De vraag is, of dat erg is. Want CO2 is een van de bouwstoffen die groene (chlorofyl houdende) organismen nodig hebben om te groeien.

Vandaar ook dat de planeet op dit moment vergroent.

www.nasa.gov/feature/ames/human-activ...