Wat is belangrijker: Jouw ego of cultureel erfgoed?

Wat is belangrijker: Jouw iPhone of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw kinderwens of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw Hello Fresh of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw kleding of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw data of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw kamertemperatuur of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw koelkast of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw auto of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw voorgesneden worteltjes of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw vliegvakantie of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw videokaart of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw internetverbinding of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw kamerverlichting of het klimaat?

Wat is belangrijker: Jouw bankrekening of jouw integriteit?

En zo kun je dezelfde vraag nog honderd keer stellen, aan iedereen en zijn moeder, of vader, of genderneutrale alien van planeet B-Sirius, en dan zal hopelijk snel het besef indalen dat iedereen op deze planeet zijn/haar steentje bijdraagt aan het actief verneuken van de toekomst. Geloof mij maar als ik zeg dat ik gráág zou willen dat het allemaal anders kon, maar ik heb nog geen één echte oplossing gehoord. Symboolpolitiek, schijnoplossingen en vooral heel erg veel hypocriet geneuzel, want tjongejongejonge wat zijn we activistisch zolang het onze gemakken en levensstijl maar niet in de weg staat. Ik weet het ook niet hoor, en niets doen is ook geen optie, maar de dingen die wij per direct zouden kunnen veranderen? Doen we niet. Nee, blijf maar lekker je paprika's in plastic verpakken. Jezus.