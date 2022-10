Fouilleren doen ze nog net niet. Maar 1 pan tomatensoep over De Nachtwacht (Rembrandt, Rijks Museum), of over het Meisje met De Parel (Vermeer, Mauritshuis) en het is alle hens aan dek in de Nederlandsche Musea. Grote tassen zijn al wel verboten. Maar kleine tassen voor schetsboeken bijvoorbeeld niet. Flesjes drinken en etenswaren zijn op sommige plekken al wel in de ban. Aldus allerlei museummensen tegen het Algemeen Dagblad.

Het is niet de vraag of er in Nederlandse musea kunst vernield gaat worden door blauwharige genderverwarden met een Greta-complex, maar wanneer. Ook omdat DE SYSTEEMMEDIA dit soort acties maar blijft faciliteren ende publiceren en daarmee aanjagen. Remember Extinction Rebellion die ooit Onze Koningsdag mocht besmeuren, met hartelijke medewerking van de NOS. En zelfs gisteravond nog toen de nationale zangeres S10 dit soort walgelijk vandalisme "komisch" mocht noemen in een praatprogramma.

Vandaag of morgen is het dus raak, en dan kunt u maar beter stevig voorbereid zijn. Met uw eigen voorraad bliksoep, in uw schitterende Range Rover Sport, Hyundai Tucson, Toyota Landcruiser. Handig om stevig mee te gooien, om superlijm mee los te weken en/of DAT TUIGH VAN DE RICHEL stevig mee weg te rollen.