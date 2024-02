Heeft u al een plan voor het moment dat de klimaatoorlogen uitbreken? Wat doet u als de warmtepompbrigades onder leiding van generaal TimmerFrans door de straten marcheren? Als elektrische tanks de pleinen bezetten en de waterstofbommen vallen? Als we ons moeten verschuilen achter de laadpalen omdat de CO2-kanonnen brullen? Waar gaat u heen als de windmolens vallen en onder de golven van het doemdenken verdwijnen? Waar staat u als er een bloedige strijd woedt op de stranden van Amersfoort? Wat doen we als falende regimes in het klimaat hun zondebok vinden en alle migranten van deze wereld naar het klimaatparadijs aan de Noordzee trekken? Als het warmer wordt, mogen we dan bij jou Tom Middendorp? Of ben je te druk met paniekerige boekjes schrijven?