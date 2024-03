Zo waren er deze week weer legio voorbeelden over de inconsistenties die de politiek creëert. Zo beklaagde mindef Ollongren zich over het feit dat pensioenfondsen en andere institutionele investeerders te weinig in de defensie-industrie investeren. Dit was natuurlijk lachwekkend, want als de overheid iets heeft gedaan, dan is het wel om alles wat niet duurzaam is “oninvesteerbaar” te maken. Dit gaat onder andere via de EU en haar ESG (Environmental, Social, and Goverenance) wetgeving. Zo is investeren in kolen en andere fossiele energieprojecten/bedrijven steeds meer een no-no. Zie ABP wat deze politieke agenda perfect uitrolt door Shell uit de portefeuille te knikkeren. Dat Shell sindsdien zowat verdubbeld is zullen we maar even laten voor wat het is.

Pensioenfondsen beleggen onvoldoende in wapenfabrikanten en zijn daarmee onderdeel van het defensieprobleem volgens defensieminister @KajsaOllongren ? En: welke omslag is er nodig om ons voor te bereiden op een nieuw defensie-tijdperk in Europa? Luister: bnr.nl/podcast/thebig…

Ook PGGM en anderen grote beleggers laten zich steeds meer leiden door deze “groene” agenda. Welnu, de defensie-industrie staat daarmee ook op de shit-list natuurlijk want het “do no harm principe” en de vervuiling die bij de productie komt kijken is nou niet bepaald duurzaam te noemen (alhoewel de wereldbevolking kleiner maken wellicht als een groene bijdrage gezien wordt door sommigen). Dus dat Ollongren zich beklaagt dat institutionele partijen steeds minder in defensie investeren is natuurlijk hilarisch, want is het overheidsbeleid dat hiervoor heeft gezorgd.

Ook Von der Leyen, hauptbannsturmführer van de Europese Commissie, heeft een lans gebroken om de defensiecapaciteit van “Europa” (lees EU) flink op te schroeven. Ze deed dat overigens zonder de NAVO af te vallen; iets wat andere politici juist wel doen (“Trump is onbetrouwbaar, dus we kunnen niet op de NAVO rekenen, dus we hebben een EU-leger nodig”), wat erg gewiekst van haar was. Ze was natuurlijk zelf in de race om het baasje van de NAVO te worden, maar de Duitse premier heeft dat geblokkeerd omdat hij geen christendemocraat (Von der Leyen) op die post wil hebben; zelfs Rutte was voor hem een betere optie…