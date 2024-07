Dit is exact wat het internet even nodig had: een hernieuwde discussie over 9/11. Haalt bij iedereen het beste naar boven en smelt alle hoefijzers om tot een groot hakenkruis. Maar goed, bovenstaand dus 23 jaar oude nieuwe beelden geschoten op een Sony VX2000 mini-DV camcorder (prachtding) door een Japanse toerist. Uploader Kei Sugimoto zegt de video destijds zelf geschoten te hebben vanaf 64 St Marks Place (maps) en de geüploade video is "Upscaled to 4K 60p using Topaz Video AI". Naar verluidt is dit de enige video die niet vanuit het Zuiden of Oosten van de torens gefilmd is.