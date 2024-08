Als een vliegtuig dat halverwege zijn vlucht opeens van koers veranderd, heeft de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin vannacht aangekondigd dat de deal met Khalid Sheikh Mohammed en twee andere gevangenen niet doorgaat. De drie zouden schuld bekennen aan de aanslagen op 9/11 in ruil voor het ontlopen van de doodstraf, maar dat gaat dus niet door. Iedereen die zelf onderzoek doet weet dat afspraken niet zomaar in elkaar kunnen zakken door een memo van een minister, dus over 6 jaar horen we ongetwijfeld wat George van Houts hier van vindt. De Amerikaanse regering kreeg de afgelopen dagen een hoop kritiek van mensen, die vinden dat je niet met gematigde terroristen moet onderhandelen en al helemaal niet met de terroristen van zeg maar het meest terroristische terrorisme van deze eeuw, en blijkbaar hebben ze daar naar geluisterd. Nu maar hopen dat Jan Paternotte niet boos gaat twitteren dat het intrekken van deze deal in strijd is met het internationaal recht.

PS Weet u wie ook naar kritiek heeft geluisterd en tot inkeer is gekomen?