Nee wordt meer.

Lang geleden moest ik eens naar het Waterloopkundig Lab in Delft. Bereikbaar vanaf het station in Delft met de bus, dus hé waarom niet met het OV? Het kost mij een half uur met de bus naar het station, kwartiertje extra nemen, en dan anderhalf uur met de trein naar Delft. Wachten op de bus en dan iets van 1 kwartier, en je bent er. In totaal... 2.5 uur, met de auto is dat normaal 1.5 uur.

Idee is dat je in de trein wat kunt doen - en dat is precies de tijd die ik de auto nodig heb. Maar één uur, de bussen, daar doe je dus niets. Maar goed, toch maar eens gedaan. Waar ging het mis? Op het station in Delft. Ik moest twee bussen voor mij laten gaan, die bomvol zaten met studenten met een OV-pas. Na bouwkunde - toen nog het oude gebouw - was de bus leeg. Er wordt dus niet meer gefietst.

Dat is wat gratis openbaar vervoer gaat doen... trekt meer naar zich toe dan U lief is. Die miljard komt uit de huidige reizigersaantallen, reken op een verdubbeling (en meer materieel ivm toename van de aantallen, ondanks onvoldoende spoorcapaciteit). Daarna wordt er dan afgevraagd waarom niemand meer vrijwillig met het OV wil.