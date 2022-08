Tweeverdieners en huiseigenaren bij de Voedselbank, energie- en levensmiddelen-prijzen die mensen écht de armoede in storten terwijl extra belasting op de hoge winsten van energieleveranciers uitblijft en Unilever niets merkte van inflatie door simpelweg de prijzen te verhogen. Nou, in dat land komen ouders natuurlijk ook massaal in de knel rond alle benodigdheden voor schoolgaande kinderen. Gymkleding, fiets, schriften, pennen, GEODRIEHOEK, passer, laptop, dat soort dingen.

Hulpinstanties zien een explosieve stijging in hulpaanvragen, ook van middeninkomens. Stichting Leergeld Amsterdam hielp tijdens het gehele vorige kalenderjaar 3028 kinderen, waarbij er soms voor het zelfde kind meerdere aanvragen werden gedaan. Nu, in het begin van school jaar 2022-2023 liggen er al 3002 hulpaanvragen. En om even uit te splitsen hoe krap sommige gezinnen het dus precies hebben: "Vorig jaar kregen we over het gehele jaar 67 aanvragen voor schoolspullen zoals schriften en pennen. Dit jaar hebben we hiervoor al 87 aanvragen ontvangen."

Dat zijn dus nu al 87 gezinnen die zelfs pennen en schriften niet kunnen betalen. Benieuwd wat de PR-afdeling van Essent, Eneco, Vattenfal en Unilever, in obscure vakliteratuur bekend als 'het kabinet', hier ongeveer aan gaat doen.

Hadden we Cora nog maar