Nu dacht u natuurlijk hey die inflatie van 11,6%, stijging van voedselkosten met 12,3%, stijging energiekosten van 108% (!) en stijgend, en koophuizen 98% duurder dan in 2013 waren al niet mals. Nou, tel daar dus maar een supermarktinflatie van 18,5% bij op (in mei was dit nog 15,6%). Dat komt in totaal dus neer op een nationale inflatie van 248,4%, want zo werkt dat nu eenmaal in de econometrie.

"In de supermarkt ben je gemiddeld 18,5 procent meer kwijt aan boodschappen dan elf maanden geleden. Dat blijkt uit onderzoek van bureau GfK, dat de prijzen van producten in verschillende supermarkten bijhoudt. Het gaat om een gemiddelde, dus de verschillen tussen producten kunnen groot zijn. Zo zijn pasta, keukenpapier en brood veel meer in prijs gestegen dan gemiddeld. Chocolade, bananen en schoonmaakartikelen zijn dan weer niet of nauwelijks in prijs gestegen."

Voor een nucleaire familie met twee erfgenamen komt dat neer op een 1500 euro (ƒ3305.57 gulden!) per jaar extra aan boodschappen. Hoe gaan Eric en Inge in godsnaam de winter door komen?

Addendum: "Unilever verkocht afgelopen half jaar minder producten, maar verdiende meer. Door de prijzen zelf te verhogen had de Londense levensmiddelengigant weinig last van de inflatie."

