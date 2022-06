Hoewel de overheid via de BTW een keiharde vuist in uw achterste naar binnen duwt -omdat het een extra inkomstenbelasting is terwijl u al belasting heeft afgedragen over uw inkomen- gaat dit idee van Wilders in de praktijk niet veel helpen. Zo gauw de BTW -tijdelijk- wegvalt zullen de Albert Heijns van deze wereld de prijzen dermate aanpassen zodat het voordeel de kant van de supermarkt opvalt en niet die van de consument. Vraag en aanbod bepaalt de prijs. Bovendien is de supermarkt een snoepwinkel voor volwassenen. Op de groenten & fruit afdeling na wordt er alleen maar bewerkt voedsel & drank verkocht, bomvol suiker en smaakstoffen om het volwassen kind blij te maken. Daarvan kan men gerust een onsje minder kopen zonder angst om van de honger om te komen. En het is ook alvast een beetje wennen aan 'eerlijke' prijzen als straks boeren een 'eerlijke' prijs vangen voor hun producten en we niet alleen maar goedkope zooi uit het buitenland importeren. In plaats daarvan willen we in Nederland een florerende boerensector, die kwalitatief hoogwaardig voedsel produceert met oog voor natuur en bio-diversiteit en daarmee een goede boterham verdient als ik het allemaal een beetje goed volg. Dat gaat een prijskaartje hebben of mensen dat nou leuk vinden of niet.