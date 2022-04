Nee het volk heeft destijds gezegd dat we niets met de Oekraïne te maken wilden hebben als bondgenoot in de EU. En dat is het hele probleem. Het wordt nu over een NAVO boeg gegooid, (ook geen lid van navo), en we trekken ze zo snel mogelijk bij de EU.

Vraagje. Als wij zo fucking afhankelijk zijn van de Oekraine. Voormalig Russisch grondgebied, moeten we dan niet net als Russisch gas, ook Oekrainse grondstoffen in de ban doen? Want die regio blijft de aankomende 10000 jaar een betwist gebied met allerlei problemen. Misschien eieren voor je geld kiezen en import uit Oekraine naar 0. Zelf maken (Yey boeren!) of importeren uit stabiele gebieden. Oekraine, is geen stabiel gebied, en gaat het ook niet worden.