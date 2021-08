Een druppel, voor de bühne (denk ik):

In 2016 en 2017 is er 625 keer onderzoek gedaan in Turkije, 154 keer in Marokko en in Suriname 130 keer. In Turkije is daarbij dus 17 miljoen aan verzwegen bezit aangetroffen, voor Marokko en Suriname zijn geen bedragen bekend.

De onderzoeken voor gemeenten worden veelal gedaan door het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), dat valt onder het UWV. De SVB schakelt vaak de Sociaal Attaché van de Nederlandse ambassade in het betreffende land in.

Gemeenten en de SVB kunnen bij constatering van verzwegen vermogen de uitkering stopzetten en het ten onrechte verstrekte geld terugvorderen. Zo heeft de gemeente Almelo in 2014 een onderzoek gedaan naar 35 uitkeringsgerechtigden met vermoedelijk verzwegen bezit in Turkije. In 21 gevallen werd de uitkering stopgezet. Er werd voor 1,7 miljoen euro aan ten onrechte betaalde uitkeringen teruggevorderd.