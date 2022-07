Mensen, eindelijk gaat de achtbaan van het leven de goede kant op: naar beneden. De huizenmarkt staat aan het begin van een val en wij hebben er zin in. Wie weet kunt u binnenkort wel een rijtjeshuis in Hilversum kopen voor 9 ton! Of een tiny house in Noord-Limburg voor nog geen 350.000 euro! Wat zeggen we? Straks zijn er misschien wel parkeergarages in Amsterdam te koop voor minder dan een miljoen! Wij gaan even wat bezichtigingen plannen, niet per se om een huis te kopen maar gewoon om de verkopers KEIHARD IN HUN GEZICHT UIT TE LACHEN. Wordt de I have a dream van Fatima van de Haagse Stadspartij ("Geen kankerduur kankerhuis") dan toch werkelijkheid!? "De prijsindex bestaande koopwoningen is in juni 2022 nauwelijks gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in juni ruim 98 procent hoger." 98 procent nog maar! FEEST.

Is Dit Onze Inflatie Nog Wel?