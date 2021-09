Vandaag de dag zullen er wellicht ongeveer evenveel mensen verblijven in institutionele huishoudens als een jaar of 30 geleden.

Alleen, toen waren dat Nederlandse bejaarden in verzorgingshuizen - nu zijn dat de gevangenissen, jeugdinstellingen en AZC's die vol zitten met Niet-Nederlanders. De Nederlandse oudere moet nu langer thuis blijven wonen. En o ja, ook langer doorwerken om het allemaal te bekostigen "want we zijn met zoveel".

Maar ook de Niet-Nederlandse ouderen zitten (procentueel) vaker in verzorgingshuizen dan Nederlanders. En die komen in forse aantallen naar Nederland als zij oud en behoeftig worden. Want hier is alles gratis. Daar komen die andere landen mooi mee weg. brengt hier allemaal buitengewoon hoge kosten met zich mee 9voor de NL burger):zorgkosten, uitkering en huisvesting nodig.

Er wordt niet over gesproken. En het valt niet zo op omdat de aantallen (nu!) altijd nog kleiner zijn dan die van Nederlanders.

Maar hoe kan het, dat er (onder 50/60-ers, maar zeker onder hoogbejaarden van 80/85+) uit landen waar de levensverwachting beduidend lager ligt dan in NL, steeds een hoger percentage ouderen in NL is dan er X jaren geleden hier woonde?

Voorbeeld: aantal vrouwen per 1-1-2021 vergeleken met aantal vrouwen per 1-1-2016, per leeftijd op 1 januari c.q. hun geboortejaar

Toen 85 jaar, nu 90 (!!!) jaar: NL 52.40 % - met migratieachtergrond 52.77 % - Marokkaans 55.04 % - Antill/Aruba 58.02 %. Totaal 52.43 %, dus t.o.v. de NL bevolking (vrouwen) is de totale bevolking op die leeftijd toegenomen!

Nog duurder (want nog veel meer jaren "in de kost") zijn vrouwen die in 2016 de leeftijd van 55 jaar hadden en nu (2021) 60 jaar oud zijn:

Van de NL vrouwen leeft nog 97.68 % - Marokkaanse vrouwen 98.41 % - Ant./Ar 99.94 % - Surinaamse vrouwen 98.23 %. Ook hier is het totale aantal inwoners een groter % dan NL, namelijk 97.82 %.

Gemiddeld overlijden al deze vrouwen opeen -soms veel- jongere leeftijd dan NL vrouwen. Dus kun je nagaan hoe hoog de instroom moet zijn. En hun zorgkosten liggen (gemiddeld per persoon) ook fors hoger. Maar ook qua huisvesting: allemaal "recht" op zelfstandige huisvesting - of verblijf in een institutioneel huishouden! het is toch logisch dat je huizen tekort komt als je gratis bejaardenoord voor de hele wereld speelt?