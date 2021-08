Dacht u ooit nog een keer een eigen woning te bezitten, vergeet het dan maar! De huizenbubbel blaast zichzelf harder op dan een terrorist met maagdendrang, waardoor uw woondroom elke dag een klein beetje meer veranderd in een nachtmerrie. De dramatische cijfers die het CBS vandaag publiceert liegen er niet om: in juli lagen de prijzen 16,3 procent hoger (record!) dan een jaar eerder en sinds de dip in juni 2013 stegen de prijzen met 74 procent. Vierenzeventig! En dat is dus niet sinds de goede oude tijd dat uw grootvader vlak na de tweede wereldoorlog een huisje kocht, maar slechts acht schampere jaren geleden. Toen stond Get Lucky van Daft Punk nog in de Top 40 en kon u dus nog wel een huis betalen. Sindsdien is alles opgekocht door circuitprinsen en Airbnb'ende investeerders, durft men 3,5 ton te vragen voor 36 vierkante meter en zit Jan met de pet vast aan een huurhok. Het enige dat momenteel harder stijgt dan de huizenprijs is de Bitcoin-koers, maar die heeft tenminste eens in de zoveel tijd een correctiecrash waardoor het niet te hard uit de klauwen loopt. Dat zit er bij de woningen voorlopig niet in, waardoor de kloof in de samenleving tussen kopers en huurders elke dag groeit.

