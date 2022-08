Waar, o waar is die nieuwe bestuurscultuur die ons beloofd was?

Waar is Sigrid Kaag? Mevrouw is totaal onzichtbaar, en als ze zich al een keer meldt, dan doet ze net of ze minister van buitenlandse zaken is, en we weten dat toen ze minister van buitenlandse zaken was ze net deed of ze nog diplomaat was. En wat deed ze eigenlijk toen ze nog diplomaat was? Dat weten we niet zo goed. We weten dat ze net deed of ze moslim was als ze in een moslimstaat rondhuppelde, maar hoe goed of hoe slecht ze was is redelijk onbekend.

Met terugwerkende kracht mogen we, als we de advocaat van de duivel spelen, wellicht de conclusie trekken dat ze er toen al niet veel van bakte. Het mens handhaafde zich met een hoop bravoure en vooral met een hoop arrogantie en deed het vooral aardig in die kringen waarbinnen bij voorkeur gebakken lucht geserveerd wordt, maar haar gebrek aan karakter, vernuft, talent, charisma begint zich nu toch wel te wreken.

Het Kaag-effect is uitgewerkt, want het Kaag-effect was niet het effect dat Sigrid Kaag zelve wist te sorteren, nee, het was het effect dat een Team Kaag wist te bewerkstelligen op basis van een fantasie, een droom, een projectie.

Je danste op de tafel, Sigrid, je dacht dat je gewonnen had en dat je kostje gekocht was. je dacht dat je er was, dat de strijd gestreden was en het nu enkel nog om het bestendigen van de macht zou gaan.

www.youtube.com/watch?v=vB5Wv8IHVf0

Maar je onderschatte zwaar wat van je verwacht werd en je overschatte je competenties. Het is nu de tijd om te laten zien dat je kunt dansen, dat je lichtvoetigheid kunt tonen in tijden van crisis, dat je een waar bestuurder bent die kan oversien, kan handelen en kan doorpakken. Maar ik heb er een zwaar hoofd in dat je überhaupt de maat kunt houden, dat je kunt tellen, dat je weet welke stappen je moet zetten.

www.youtube.com/watch?v=ypwSfOuQtNc