Exemplarisch dat het weer niet gaat over stikstof maar over wat Hoekstra wel of niet gezegd of bedoeld zou hebben. Je ziet dit bij elke crisis. Het gaat nooit over de kern van de zaak. Niemand is bezig met hoe Nederland er over 5, 10 of 20 jaar uitziet, waar we dan onze energie vandaan halen, hoe we dan ons geld verdienen. Eindeloze debatten over non-issues hebben een prijs.