Dus het OV wordt *gratis*.

Alleen is het laten rijden, onderhouden en schoon houden van het OV verre van gratis. Betekent dat herinvoering van de slavernij voor iedereen die nu voor het OV werkt? Hoe gaan we het huidige personeelstekort bij het OV opvangen als werknemers straks alleen in zweepslagen uitbetaald kunnen worden?

Niks is gratis, iedereen moet eten.

Even los van het feit dat Amsterdam weer haar best doet een zo fraudegevoelig mogelijk geldsmijt-systeem op te zetten. Zelfs zonder de door Amsterdam geplande grootschalige fraudes is het asociaal om zoveel gemeenschapsgeld zomaar *gratis* weg te geven.

Daarom heeft NL bijna de hoogste belastingen ter wereld.

En door die hoge belastingen is alles peperduur; van boodschappen, gas en elektriciteit tot huizen, zorg en infrastructuur.

En natuurlijk ook de lonen in elke sector, al merkt Jan Modaal daar weinig van.

Al zeker 30 jaar is bekend dat werken niet loont, tenzij je een door de overheid overgewaardeerde bullshitbaan hebt. Maar in alle nuttige economische sectoren verdienen parttimers vaak meer dan fulltimers; en werklozen het meest.

Daar is niks sociaals aan.

We hebben een fraudegevoelig belasting- en toeslagen- stelsel gecreëerd waar zelfs de belastingdienst niks meer van begrijpt. Maar de uitkomst is al 30 een "armoedeval"; wie vanuit de bijstand gaat werken gaat erop achteruit.

En dat allemaal vanwege dit soort *gratis* cadeautjes.