Iedere ochtend staan duizenden Amsterdammers te wachten en elkaar te verdringen voor overvolle stinkponten tussen Noord en Centrum en andersom, en de gemeente is simpelweg te debiel om gewoon een brug te bouwen. Zo'n ding bekend van iedere andere normale stad ter wereld met een watertje in het midden: een brúg. En nu gaat het er echt komen: een KABELBAAN. Omdat een paar volslagen idioten bedacht hebben dat fietsers liever niet met de kop in de wind over een brug fietsen, maar gaan BETALEN om tussen de blowende en schetende Italianen in een door graffiti verkrachte stinkgondel van een kabelbaan te gaan zitten. Dat is 1x leuk, voor die blowtoeristen, en daarna niet meer. Gewone Amsterdammers zijn NIET geholpen met dit plan, het is slechts de volgende stap in de totale Nutellaficatie van pretpark Amsterdam. Een toeristische attractie die met 'capaciteit' als reden wordt weggebluft onder het kopje 'verbetering van het OV'. Maar een verbetering is het natuurlijk niet, want geen enkele forens, en zelfs geen enkele normale Amsterdammer (behalve dan iemand uit Zuid die een dagje Noord doet) zal gaan betalen voor die maffe gondel, waarvan alleen de investeerders (toevallig zoals het zonnepanelenbedrijfje van de bedenker van dit hallucinante plan) financieel zullen binnenlopen. Er zit blijkbaar een 'consortium' achter, van onder meer de Rabobank, VolkerWessels, VDL en... de Gemeente Amsterdam. Het is in de achterkamertjes allemaal al besloten joh. Lekker geld verdienen, en de rest zit ermee, zo'n achterlijke van pis en kots gekleide toeristentrein, omdat de gemeenteraad in het pak wordt geluld door een geldgier en boomend oud-raadslid van D66 die verder geen zak te doen heeft. Wat een hallucinant, onwerkelijk, onwezenlijk om je haren bij uit te trekken college uit de hel zit er toch.

Die visie is er niet want ZE DOEN MAAR WAT