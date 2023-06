Onmiddellijk een strafcorner tegen geven. Nee, vijf!

Toch even nog wat serieus aanhaken en ook een anecdote. Mijn oudste zat op voetbal en ik ben een tijdje samen (zeer succesvol) met een Marrokkaanse vader bondscoach geweest van de O12-8.

Na een wedstrijd met alle ouders viel wel eens PVV en “vluchtelingen”. Die Marokkaanse vader had daar geen probleem mee. We hadden een Syrisch jongen in het team en er was nogal wat vaags omheen met een vader die later over kwam. Eenmaal in Nederland ging hij op vakantie naar Libanon.

Die Marokkaanse vader vond er wel wat van en had zijn twijfel wat nu de asiel reden was. Zijn vrouw deed iets met COA en hij was wel eens mee naar een open dag en was er duidelijk over dat heel wat van die Syriërs “gewoon Marokkanen of Algerijnen waren”. Dat kon hij aan de taal horen.