Miele, de Mercedes onder de wasmachines.

Wat zeg ik? De Rolls-Royce onder wasmachines.

Zit standaard een paraplu in de deur, en als je vraagt hoeveel het moet kosten, kun je hem niet betalen.

Waarom moet in godsnaam per se dit duurste merk worden aangeschaft (ja, ik weet, goedkoop is duurkoop, maar er is ook een gulden middenweg, zoals bijvoorbeeld een basis AEG).

Bovendien, er zitten zoveel ingewikkelde keuzemogelijkheden op, kan een asielzoeker dat allemaal wel bedienen?

Want in hun land hebben ze nog niet eens een fiets of een schijthuis.

Ach ja, het is goed voor de economie, want geld moet rollen, en niet ergens stil staan te verpieteren, want dan zorgt het niet voor activiteit in de economische keten.

-fiat money (virtueel geld zorgt ook voor meer economische groei/mogelijkheden dan goudstandaard geld, wat een door goud ingedekte tegenwaarde moet hebben, want er is niet genoeg goud op deze wereld)

- ingebouwde veroudering/wegwerpproducten zorgt ook voor meer economie: veel apparaten zijn niet meer de moeite waard om te repareren, een nieuwe kopen is veel voordeliger.

-arbeid outsourcen naar de allergoedkoopste landen ter wereld, dan in bulkschepen vervoeren naar het rijke deel van de aarde, 5 x over de kop en een mooie doos eromheen met handleiding, en dan nog is het product goedkoop.

Iemand moet de prijs betalen.