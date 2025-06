Ja hoor, dit nog altijd soort van rechtse kabinet, dat zoveel zinnen heeft als een garnaal poten, opent in demissionaire staat gewoon nog even de zeepoorten van de hel voor een nieuwe instroom van HOLLANDERS. Die krijgen van demissionair VisStas van de BBB Rummenie (kenjedie?) per direct een vergunning om garnalen te blijven terroriseren tot 2045, wat betekent dat garnalen nog ruim 20 jaar aanslagen, criminaliteit, gezinnen die uiteen worden gedreven en geserveerd worden op plastic bordjes bij een slecht visrestaurant, kunnen verwachten. En die garnalen hebben al wat te stellen gehad met zo'n terroristenstaat PAL naast hun leefgebied hoor. Die zijn inmiddels best wat gewend met die usual suspects, die rotte appeltjes uit Holland, die voor een garnalencocktailtje of een broodje van 9 euro hele garnalenfamilies afslachten en het voor de welwillende Hollander verzieken. En zo'n Rummenie geeft daar dan van overheidswege zijn zegen aan. De enige, zij het schrale troost is dat de Hollandse garnalenvloot toch langzaam zal krimpen door een vrijwillige uitkoopregeling, maar volgens Rummenie ter bevordering van 'ecologische waarden'. Ja ja, die ecologische waarden liggen hem zeer na aan het hart, dat blijkt maar weer. Ga jij het aan die garnalen vertellen, meneer?