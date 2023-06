In Nederland heerst er negen maanden per jaar een godsgruwelijke kou, zodat je naakt dodelijk onderkoeld raakt zonder beschutting, en een paar dagen per jaar is het zo warm dat iemand bezwijkt in een stoel van een verpleeghuis door de warmte.

Ergens zou er iemand moeten denken: die paar graden opwarming is het probleem niet, zeker de tienduizenden jaren dat grotwoningen in zwang zijn op de wereld waar het écht warm is in de schaduw, 50 graden of zo.

Maar mensen kunnen niet meer nadenken.