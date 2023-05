Nou, daar gaat-ie hoor. De terrassteiger van het iconische café 't Smalle in Amsterdam, een stad die bedoeld is om in naar het café te gaan, maar helemaal niet bedoeld is om in te wonen. Hoewel, Amsterdam is ook helemaal geen stad meer om in naar het café te gaan. Ondernemertjes worden voortdurend aangepakt, gepest en op de vingertjes getikt met krankzinnige regeltjes, boetes, vermaningen en ingewikkeld gedoe. Als er iemand met een biertje een paar centimeter aan de verkeerde kant van een denkbeeldige lijn staat, enzo. Je krijgt in Amsterdam zelfs een boete van € 22 als je bordje met 'fietsenstalling' naar de weg wijst i.p.v. naar het terras. Het is inmiddels zo'n dichtgetikte volgescheten pamperstad dat het gewoon niet meer leuk is. ENFIN, 't Smalle dus, die terrassteiger ligt daar al 100 jaar en eigenlijk IEDEREEN wilde dat ding daar lekker houden ("De VVD, PvdA en Bewoners Amsterdam hadden dit punt geagendeerd en verzochten om het weghalen van de steiger op te schorten en een gesprek te organiseren tussen de buurt, ondernemer en het stadsdeel") behalve dan D66 + 1 zeurende buurt-truus. Leuker kunnen we het niet maken, in de stad. Wel D66'er.

Dit was toen (1988)