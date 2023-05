Wat mij wel boeit is dat de Gristenen kennelijk in staat zijn gebleken om deels de listen van de Duivel om te buigen naar de eigen boodschap. Dit soort van festivals zijn kopieën van die welke in het Sodom en Gomorra van de doorsnee werkelijkheid gehouden worden, alwaar die Duivel met al zijn listigheden vrij spel heeft.

Dan kun je simpelweg zeggen "ze hebben het gewoon nagedaan", maar dan kijk je er mijns inziens toch een beetje te simpel tegenaan. Waarom gaan mensen naar een festival? Om goeie muziek te horen, kun je als antwoord krijgen, maar als je ziet hoe de groep zich als groep gedraagt als er' écht goeie muziek' klinkt, dat wéét je dat er meer speelt. Men wil in een bepaalde geestestoestand geraken, en het collectieve van zo'n bijeenkomst helpt daarbij. Het is een ritueel dat, wellicht geholpen door de middelen die er rondgaan, de festivalganger in een 'groove', in een roes doet belanden waarin een bepaald soort van exaltatie ontstaat die collectief wordt gedeeld.

De Gristelijke festivals kopiëren eveneens dat laatste, die exaltatie, zijn er niet bang voor om die te laten ontstaan, maar, en dat lijkt me hier essentieel, die wordt dan wel gekoppeld aan 'de Blijde Boodschap', die van begin tot het eind bóven het gebeuren hangt. En zo gaat de roes van het moment over in de roes van de 'ontmoeting met Jezus', of hoe die religieuze ervaring verder ook genoemd wordt.

Ziehier hoe geweldig goed het Gristendom in staat is om de plaatselijke Duivelse gebruiken in zich op te zuigen en ten eigen nutte te gebruiken. Dat deed het in de Middeleeuwen al en dat doet het in onze tijden ook, en met succes. Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw de hippies ten tonele verschenen wisten diezelfde Gristenen hun geestesgesteldheid feilloos in te schatten, om te buigen en in te vullen met gristelijke thema's. Voor je het wist was er zoiets als de Jesus Movement en kreeg je invullingen als die immens populaire musical Jesus Christ Super Star die over de hele wereld ging.

De huidige Gristelijke festivals zijn behoorlijkschatplichtig aan het aanhaken destijds aan de hippie-beweging.

Het is, zoals gezegd, een boeiend verschijnsel hoezeer een bepaald soort religieuze beleving synchroon kan lopen met de beleving waar mainstream festivalgangers naar op zoek zijn, en hoe bepaalde Gristelijke organisaties zich daar bewust van zijn en dat uitbuiten. Wellicht vinden we ook nog overeenkomsten met de ervaringen van mystici die gebed, contemplatie en/of meditatie gebruiken om een bepaalde geestelijke toestand te bereiken. En ook met het collectief hardop bidden in staccato, zoals je dat in kloosters tegenkomt.