Van alle discussies die we nooit gevoerd hebben, is die over de voordeur wel het allerbelangrijkste. De voordeur is uw deur. Wat u achter die voordeur doet, moet u lekker zelf weten. De klabanus in een draaiende stofzuiger, een aubergine in de miauw, een vergiet op uw hoofd, met Katja Schuurman en nog zeven m/v in een bubbelbad of vijfmaal daags op de knietjes op een oostwaarts kleedje, het zal ons aan de spreekwoordelijke reedt roesten. Zolang het maar achter uw voordeur is. Daarom gaan we nu de discussie over de voordeur voeren. Roept u maar.