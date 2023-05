Trek vast uw nummertje voor de voedselbank en zet uw organen op eBay: zware tijden staan voor de deur. Gisteren schreven we nog dat de Raad van State oordeelde dat dit kabinet zijn buffers opsnoept en geen ruimte laat voor tegenvallers en nog geen 24 uur later valt de eerste tegenvaller al op de mat. In het eerste kwartaal kromp onze poldereconomie onverwachts met 0,7 procent. Nou, dan weten we het wel voor Nederland: droog brood op het menu, de broekriem twee gaatjes strakker en deze zomer op vakantie in de achtertuin. Alle reserves zijn al uitgegeven zonder toestemming van het parlement, dus daar hoeven we niet op te rekenen. De toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, de asielcrisis, de schadevergoedingen voor trillende Groningers en de thermostaat op 21 graden: het herstellen van 12+ jaar Rutte kostte de afgelopen periode miljarden euro's en de potjes zijn op, de broekzakken leeg en de oude sok onder het matras is tot de laatste cent leeggeschud. Dat wordt weer traditioneel bezuinigen op alles dat los en vast zit. Nou ja, behalve klimaat en stikstof, want die onderwerpen zijn vanuit Europa door Paus TimmerFrans heilig verklaard. Daar laten we de staatsschuld wel gewoon voor oplopen. De rekening komt later wel.