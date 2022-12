We moeten van Rob Jetten allemaal de thermostaat op 19 zetten, en daarom geeft onze overheid het goede voorbeeld. Oh nee wacht. De T. is even door Den Haag gelopen en wat blijkt? "In de Tweede Kamer was het de afgelopen winterweek ruim 21 graden. En in het ministerie van Algemene Zaken – waar premier Rutte en zijn ambtenaren werken – werd een temperatuur van 20,9 graden gemeten. In de centrale hal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was het afgelopen week 20,5 graden." Gelukkig maar, want je moet er niet aan denken dat er een of andere kneiterlamme FvD'er opeens een koutje vat.

Maar gelukkig zijn er smoesjes!

"Een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) – dat veel overheidsgebouwen beheert – laat weten dat de Tweede Kamer en het pand van Algemene Zaken ’aparte gevallen’ zijn. „Die gebouwen doen niet mee aan de energiebesparingscampagne, omdat het officieel geen Rijkskantoren zijn.” Bovendien is het technisch ingewikkeld om de temperatuur te verlagen, stelt de woordvoerder. „Algemene Zaken is nu nog gevestigd aan het Binnenhof in een oud, monumentaal pand.”" Ja en Mark Rutte heeft een hele oude Nokia en daarom verwijdert hij altijd zijn sms'jes.

"Dat het uitgerekend in de hal van het Energie-ministerie van Jetten óók een stuk warmer is dan 19 graden, heeft volgens een woordvoerder van Jetten een technische oorzaak. „De meeste vertrekken in het pand zijn aangesloten op stadsverwarming”, zegt hij. „Maar de hal en het trappenhuis hebben een andere warmtebron. Dat is iets moeilijker te reguleren.”" Weet u wat ook moeilijk te reguleren is? Burgers die de ene dag dit moeten, en dan weer dat, en ondertussen zien dat de regels niet gelden voor degenen die de regels maken. Is daar al een leuke overheidscampagne over?

Moeilijk moeilijk!

