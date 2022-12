: GL en de PvdA zijn niet extreemlinks maar centrumlinks. De SP zit aan de uiterst linker zijde maar is nooit regeringskandidaat geweest hoewel ze zich de afgelopen decennia in lagere overheden steeds meer als een bestuurderspartij is gaan profileren. De problematiek die u omschrijft vindt haar oorsprong tijdens de Paarse kabinetten. Om die mogelijk te maken bewogen de VVD en de PvdA naar het midden waardoor de flanken vrij kwamen. Herinner de SP die daardoor met Jan Marijnissen 25 zetels wist te behalen. En later de sensationele overwinning van de LPF. De SP werd door Balkenende buiten de formatie gehouden. De LPF deed wel mee in een kabinet en implodeerde dramatisch, wat met Pim Fortuijn nief wezenlijk anders was afgelopen. In de loop der jaren heeft een bonte stoet van opportunisten het gat op rechts geprobeerd op te vullen. Herinnerd u Rita Verdonk nog? Of Peter R. De Vries of Max Moscovitz, of hoe die variétéartiesten allemaal heten? Waarschijnlijk vanwege zijn politieke vakmanschap, zijn ervaring en de unieke partijstructuur van de PVV is GW de enige op rechts die overeind is blijven staan. Maar hijnis geenbregeringskandidaat. Wat overblijft is inderdaad een krappe meerderheid in het midden en uiterst moeizame en ongelukkige coalities. NL wordt niet bestuurt door extreemrechts, maar gegijzeld door extreemrechts. Ik vraag mij af wat erger is.