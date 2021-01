Schaamteloos liegen, kent u die uitdrukking? Mark Rutte deed het, tijdens de persconferentie waarin hij het ontslag van zijn kabinet aankondigde. Hij zei daarin letterlijk: "En we zullen ook de uitzonderingsgrond die de Wob nu kent, over persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren, die gaan we schrappen." Dat klinkt een beetje als vage amtbenarenspeak, maar het was vrij wezenlijk. Iedereen die namelijk wel eens een Wob-verzoek heeft ingediend, is bekend met de term 'persoonlijke beleidsopvatting'. Dat is een lulsmoesje om alles wat je liever niet openbaar maakt in Wob-verzoeken zwart te lakken. Een ambtenaar kan opschrijven dat de trein van 13 over vanaf spoor 6 vertrekt en die tekst kan dan worden zwartgelakt als 'persoonlijke beleidsopvatting'. Die mogelijkheid zou het kabinet dus gaan schrappen. Tenminste, dat zei Mark Rutte ooit een keer in een dronken bui in Beiroet in 2006 bij zijn aantreden als minister-president in de verkiezingscampagne vorig jaar AFGELOPEN VRIJDAG. En wat schrijft Kajsa Ollongen nu aan de Kamer? Dat dat schrappen van de persoonlijke beleidsopvatting vooral moet worden gezien in de context van de informatievoorziening aan de Kamer (LOL), en niet in de context van de Wet openbaarheid bestuur (die binnenkort Woo gaat heten, maar naar alle waarschijnlijkheid even kudt blijft). We kunnen echt maar op één manier van die verschrikkelijke Rutte doctrine afkomen: in het stemhokje.

DE BEELDEN

Helder!

Heel veel woorden...

... die erop neer komen...

... dat Mark Rutte vrijdag uit zijn nek lulde