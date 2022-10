Mark Rutte heeft jarenlang de wet overtreden door zijn sms'jes te wissen. Dat wist iedereen al lang, maar nu concludeert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed dat ook na een maandenlang onderzoek bij het ministerie van Algemene Zaken. "Rutte handelde in strijd met de Archiefwet, omdat hij zich baseerde op een richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die richtlijn stelt dat bewindspersonen naar eigen goeddunken mogen beslissen of chatberichten gewist of opgeslagen worden. De Inspectie concludeert dat die instructie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in strijd is met de Archiefwet en snel aangepast moet worden." In een normaal land is zoiets genoeg om je biezen te pakken, zeker als je in een debat over deze wetsovertreding uitgebreid hebt staan oreren over dat de mensen je toch eindelijk een keer moeten vertrouwen. Opvallend: toen het nieuws over het wissen van de sms'jes bekend werd, zei Rutte al meteen dat hij zich 'aan de afspraken ' gehouden had. Hij zei dus niet: ik heb me aan de wet gehouden. Oftewel: een handig woordenspelletje zodat je formeel niet hebt gelogen en toch iedereen voor de gek hebt gehouden. Hoe zit het eigenlijk met die nieuwe bestuurscultuur? (ZIE UPDATE)

HELE RAPPORT EN PERSBERICHT: Hierrr

UPDATE: Ook dat nog. Rutte heeft toch gelogen. In het debat op 19 mei zei hij dat hij "van A tot Z gehandeld in de geest van de wet en in lijn met de wet" heeft.

