Voor de zoveelste keer tijdens het premierschap van Mark Rutte debatteert de Kamer over wie wat wanneer wist. Dit keer gaat het om de verwijderde sms'jes van de premier, die volgens de in onderdeel 7a van clausule 3 sub 4 van de Rutte doctrine omschreven methode 'dat bepaal ik zelf wel' zijn gearchiveerd. Rutte schreef vannacht in een gelukkig wel bewaard gebleven brief aan de Kamer dat hij zich keurig aan de regels heeft gehouden en dat (zoals wij al voorspelden) zijn sms'jes niet kunnen worden teruggehaald bij de provider. De vraag is vooral: wat doen coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie? Die hebben een jaar lang een nummer gemaakt van het feit dat ze het allemaal zo erg vonden dat Rutte loog over Functie Elders en kunnen nu laten zien dat het ze menens is met de nieuwe bestuurscultuur. Want voorlopig lijkt het allemaal nog op verdomd veel op de oude: vertrouw Mark Rutte nou maar gewoon, ook als hij niet te vertrouwen is.

