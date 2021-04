> Mijn vertrouwen in de politiek is beschadigd.

Jouw vertrouwen in de Nederlandse politiek is beschadigd. Dat valt dan nog mee. Bij mij is het vertrouwen helemaal weg. En hoe meer ik de politiek volg, hoe triester ik hiervan wordt. Ik en vele anderen hadden het al gezegd: met wil gewoon verder met de geplande coalitie VVD, D66, CDA en misschien nog een kleine aanvulling hier of daar. Het was waarschijnlijk al afgesproken dat dit termijn Kaag op een bepaald moment premier zou worden, maar misschien zal dat nu sneller zijn dan gedacht, gezien Rutte zo beschadigd is. Maar uiteindelijk betekend het gewoon voortzetting van de status quo. Als je denkt dat Kaag veel eerlijker en transparanter zal zijn als Rutte, dan ben je erg naïef denk ik. Zij is ook iemand die het Nederlandse volk veracht en alleen maar meer meer meer EU zal willen. Ze handelt niet in het belang van de gewone Nederlander, slechts van de elite waar ze zelf toe behoord.

Heel misschien zouden nieuwe verkiezingen kunnen helpen, echter ik ben bang dat in zo'n geval VVD wat stemmen zal verliezen, D66 wat stemmen erbij zal krijgen evenals dat Omtzigt meer voorkeur stemmen zal krijgen. En dan gaan er nog wat extra stemmen verdeeld worden over de rest. Ik denk dat de kleine partijen niet voorstander zullen zijn van nieuwe verkiezingen, want bang om zetels te verliezen. Om die reden zullen kleine partijen net als de grote partijen geen voorstander zijn van nieuwe verkiezingen nu. Het Nederlandse volk kiest in overgrote meerderheid ook gewoonweg niet in hun eigen belang.

Dus we gaan door met meer EU, meer immigratie, meer klimaatwaanzin, steeds hogere belastingen, etc ...

Ik zou me er eigenlijk niet druk over moeten maken, omdat ik al enkele jaren geëmigreerd ben. Maar toch ... het baart me zorgen en ik volg dit op de voet.