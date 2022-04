Die van ons is van 120 naar 260 gegaan. Maarrrrr Vorig jaar augustus hadden we zoiets van die warmte in de zomer in huis is niets voor ons. We zijn al wat ouder en kunnen er slecht tegen. We nemen airco. Nou zegt die meneer van de airco's, je kan er ook mee verwarmen en dat is veel goedkoper dan gas.

Toen al maar nu helemaal.

Dus dat hebben we gedaan. (kosten vallen enorm mee voor split airco). Meteen zonnepanelen erbij genomen. En nu verbruiken we max 30 Euro per maand maar betalen we 260 Euro per maand. Een spaarpotje voor het einde van het jaar. Alles in een jaar of vier terugverdiend.