De kool óf de geit. Maar niet allebei.

Kraantje Groningen moest dicht voor de deug, kolencentrales moesten dicht (ook voor de deug) en we moesten alles halen uit wind en zon want vaag gelul over “goed voorbeeld”, “koploper” en “anders verzuipen we”. Oké, uiteindelijk halen we slechts een schamele 3.5% energie uit deugbronnen als wind en zon, maar het verschil konden we altijd nog goedmaken met gas van Ome Poetin. Nou, effe niet dus.

Laten we niet doen alsof deze energiecrisis ons is overkomen. Ons leiderschap is verdwaald geraakt in wensdromen, gezapigheid en onzin van dat boze pubertje Greta. De zeespiegel stijgt niet, onze gasrekening wél, en onze welvaart, die daalt.