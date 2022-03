Ga niet meer naar de Dirk.

Ze zijn goedkoop ja, maar t spul is vaak niet te vreten.

Kwaliteit van aardappels is ook vaak bedroevend slecht> veel zwarte plekken en dat moet je allemaal wegsnijden, je hebt een berg afval van hier tot Tokio.

Hoogvliet dan maar.

Moet zeggen hun huismerk (gewoon) is best wel goed.

Met name hun pindakaas is een aanrader, de lekkerste die ik ooit gegeten heb.