Koolhydraatbommen. Prima om als side dish te hebben maar niet als hoofdbestanddeel van de maaltijd. Ik vind het altijd lekker om er een paar blokjes door de curry of andere saus heen te doen maar een bord vol aardappels, nee, bedankt. Het is 2022, we werken geen 60 uur per week meer fysiek op het land of in de mijnen en hoeven dus ook niet meer een vol bord met aardappels, zo'n vette gehaktbal, een paar snippers groente en een blonk jus of boter erover heen.