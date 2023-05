Nice! .. Doei

Getal, conclusie.

Lekker makkelijk wel

Wat stemden de niet Erdo-stemmers?

Die groep bestaat uit Turkse-Kazen en Turkaliban-achtigen.

Verkiezingen zijn geheim, er waren natuurlijk internationale waarnemers present..

En daarnaast, whatever uitslag daar, het moet niet hier en in andere landen het straatbeeld en samenleven in de war schoppen. Emoties bedaren

Eerste steen was al gegooid of nie?

Democratuur faciliteert Decormatie

Fütbol was erger

Erdolf stemmen: hierover is het misschien beter oordelen zonder een eind balk in oog te hebben. EU is vaker met bebalde vuistjes brullend op een plein in een ver land gezien. Was het oostwaarts dat die delegatie afreisde?

Zelf zou ik daar niet Ome Putje nervEUs hebben staan maken, als ik ergens een platform had. Maar er zijn topdiplomaten en voor en zie, z'n bodemlijnreaguursels.

De meeste büren willen simply geen gedonder