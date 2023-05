:

De zondagse duinwandeling; als de kids naar het voetbal moeten worden gereden; bij Rieux op het Vrijthof; de Sneekweek; de Nieuwjaarsduik; de Kinderboekenweek; het schoolzwemmen; het schoolreisje; het Concertgebouw; de Uitmarkt; fietsen over de Veluwe; collecteren voor de Hartstichting; als overblijfouder; de slimste mens; op inspraakavonden; op de boot naar Terschelling; de Jip&Janneke spullen; opeengepakt in de trein; in de kroeg; op het naaktstrand; bij de Chinees; in het Zuiderzeemuseum; bij de haringkraam; op Koningsdag (tenzij het gratis is); bij de Elfstedentocht; bij de oliebollenkraam; op de camping; als voorleesouder; afremmen bij zebra's; op de schaatsbaan; bij de bloemenstal; de reformwinkel; de dodenherdenking; de Prinsengrachtconcerten; het mannetje van de Staatsloterij; de verzamelaarsbeurs; de anti-slipcursus;

de Sinterklaasintocht; in bikini; in bootjes op het water; de kermis; een leasebak van de zaak; de polonaise; een boekwinkel; de van der Valk; de harmonie; de biljartvereniging; de manege;

het paasvuur; de Lego; monumentendag; Vierdaagse; Kerstbomenverbranding; vrienden van Amstel Live; jachthaven; wintersport; opstaan bij het Wilhelmus, snackbar; nieuwe auto's, de IJzerwarenzaak; op een fiets; op het gymnasium, de bioscoop, een stadsrondvaart, open monumentendag,

Ze laten hun familie uit het moederland de plaatselijke Lidl zien - niet de Zaanse Schans. Ze weten niet hoe de kroonprinses heet, hoe haar oma heet, wat een sjoelbak is, wanneer de slag bij Nieuwpoort was, wie Willem van Oranje was, wat een verjaardagskalender is, wat een poffertjespan is en ze staan niet op bij het Wilhelmus – maar ze weten precies, hoe veel ze iedere maand weer van ons allemaal moeten vangen.

VEERTIG jaar hier.